Millet İttifakı’nda ‘HDP’ye bakanlık vaadi’ krizi! “Sürpriz değil, yerel seçimlerde de aynısını yaptılar”

"KİME SORDUNUZ DA KİME NEYİ VERİYORSUNUZ?"

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak CHP'li Gürsel Tekin'e tepki gösterdi. Ağıralioğlu, "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız." ifadelerini kullandı.

"6'LI MASA DALLAS GİBİ"

İYİ Parti'den gelen bu tepki "Millet İttifakı'nda yeni bir kriz mi yaşanıyor?" sorusunu beraberinde getirdi. CHP eski Genel Sekreteri ve parti üyesi Mehmet Sevigen ve AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.