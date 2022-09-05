Millet İttifakı’nda ‘HDP’ye bakanlık vaadi’ krizi! “Sürpriz değil, yerel seçimlerde de aynısını yaptılar”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün konuk olduğu canlı yayında HDP'ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalara imza attı. bakanlık verilebileceğini belirten Gürsel Tekin, "Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." dedi.
"HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR, HER PARTİYE VERİLEBİLİR"
Gürsel Tekin, "HDP'ye bakanlık verilebilir mi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
"Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek'e başka bir TV'de sorulmuş. O da 'Elbette, neden olmasın' demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz... Millet iradesi diyoruz... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek. HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız. O zaman millet iradesi nerede kaldı? O zaman bu seçmen yarın nasıl oy verecek? HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir."
"KİME SORDUNUZ DA KİME NEYİ VERİYORSUNUZ?"
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak CHP'li Gürsel Tekin'e tepki gösterdi. Ağıralioğlu, "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız." ifadelerini kullandı.
"6'LI MASA DALLAS GİBİ"
İYİ Parti'den gelen bu tepki "Millet İttifakı'nda yeni bir kriz mi yaşanıyor?" sorusunu beraberinde getirdi. CHP eski Genel Sekreteri ve parti üyesi Mehmet Sevigen ve AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
Mehmet Sevigen, şu ifadeleri kullandı:
"HDP'ye bakanlık verileceğini sadece Gürsel Tekin değil, eski ve yeni milletvekilleri de söylüyor. Ama bunu mertçe söyleyeceksin. Madem işbirliği yapıyorsun, benim Maliye Bakanım şu, İçişleri Bakanım bu, HDP'ye de şu bakanlığı veriyorum diyeceksin. Topluma böyle sunacaksın. Bunlar iyi polis kötü polisi oynuyor. Birisi 'veririm' diğeri 'vermem' diyor. Madem işbirliği yapacaksın açık yapsana. '6+1 masada HDP de olacak' deyin. İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı… Kime ne vereceksen artık. Çıkın açıkça söyleyin. Diğer türlüsü milleti kandırmak oluyor."
Bu masaya ilk ihanet edecek parti İYİ Parti'dir. Daha işe başlamadan kavgaya başlayan masadan hayır gelir mi? Türkiye'yi nasıl yönetecekleri belli değil. 6'lı masa Dallas gibi. Kim eli kimin cebinde belli değil. Kemal Bey HDP sempatizanı CHP'li. Bu bakımdan ben buradan hayır çıkacağına inanmıyorum."
"SÜRPRİZ BİR ŞEY YOK! YEREL SEÇİMLERDE DE AYNISINI YAPTILAR"
AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ise, CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' açıklamasının sürpriz olmadığını ifade etti.
İsmail Ok, şu ifadeleri kullandı:
"Sürpriz bir şey yok. Yerel yönetimlerde ne yaptılarsa aynısını yapıyorlar. Yerel yönetimlerde yavaş yavaş ısındırdılar. İBB başta olmak üzere birçok belediyede HDP'li isimleri daire başkanı yaptılar. Şimdi de insanların ısındığını düşündükleri için bakanlık vereceklerini açıkladılar. Gerçek CHP'liler, Atatürkçü CHP'liler bunları iyi düşünmeli, değerlendirmeli. Ne zamana kadar Atatürk'ün partisi CHP ile terör örgütünün uzantısı HDP'nin özleştirilmesini sindirebilecekler?
"İYİ PARTİ ARTIK O MİLLİYETÇİ DUYGULARLA KURULAN PARTİ DEĞİL"
Meral Hanım, 'Demirtaş ile kahvaltı' dedi, sonra Demirtaş için, yazar, çizer ve entelektüel algısı oluşturulmaya başlandı. İmamoğlu ve ailesi, Demirtaş'ın ailesi ile ağaç dikme vs. Organizasyonlarda bir araya gelerek bu durumu pekiştirmeye başladı. Bu çalışmalar sürerken Meral Hanım da parti tabanını alıştırmaya başladı. Burası çok önemli, İYİ Parti'nin kurucular kurulunun yüzde 60'ı istifa etti. Hala içlerinde samimiyetine inandığımız insanlar var. Onlar bu durumu ne zamana kadar kabul edebilecek, göreceğiz. Ama bu arkadaşlar da artık yol ayrımında. Yavuz Bey'in de aralarında olduğu o samimi arkadaşların düştüğü bu duruma gerçekten üzülüyorum. İYİ Parti artık o milliyetçi duygular ile kurulan parti değil. Bunu herkes bilsin."