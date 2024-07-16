‘Milletin Zaferi’ Kocaeli’de coşku ve hüzün eşliğinde dualarla anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü, bu yıl İzmit Sekapark'ta gerçekleştirilen program ile anıldı. Programa Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Kocaeli Milletvekilleri, belediye başkanları, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. oldukça geniş bir katılım ile gerçekleştirilen program, akşam namazı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün konuşmalarının ardından, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yapmış olduğu konuşmasında 15 Temmuz'da 'Milletin Zaferi'ni kazandığını" vurguladı.

BU MİLLET DEĞERLERİ İÇİN ÖLMEYİ İYİ BİLİR

Vali Seddar Yavuz selamlama konuşmasında, "Vatanımız ve kutsal değerlerimiz için canlarını veren tüm şehitlerimiz ve özellikle 15 Temmuz Şehitlerimiz ile merhum Gazilerimizi yad ediyorum. Aziz Türk Milleti, şanlı tarihimize yeni bir sayfa daha ekleyerek 'söz konusu vatansa gerisinin teferruat' olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır," dedi. Vali Yavuz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine sokakları ve meydanları dolduran, uçaklara, tanklara ve mermilere karşı vücudunu siper eden aziz milletimiz, 'Milletin Zaferi'ni kazanmıştır.Milletimizin desteğini aldık, taviz vermedik. Hiç kimsenin bizi hedeflerimizden koparmasına izin vermeyiz. Sadece FETÖ'cü hainleri değil, diğer terör örgütlerini de harekâtlarla darmadağın ettik, Unutulmamalıdır ki; bizim Türk Milleti, Ay Yıldızlı Al Bayrağımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir sevdamız var," diye ekledi.

BU ALÇAKÇA GİRİŞİMLER HİÇBİR ZAMAN AMACINA ULAŞAMADI

Vali Yavuz, "Bağımsızlığımızı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan bu alçakça girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Aziz Türk Milleti, hür ve bağımsız olarak ilerlemeye devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla yad ediyorum." dedi. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın VKS yöntemiyle meydanlara seslenişi, "Milletin Zaferi" adlı video gösterimi, dualar, mevlit ve ilahilerle devam etti. Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, gaziler ve şehit yakınlarıyla yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Saat 00.13'te tüm camilerden okunan salalarla anma programı sona erdi.