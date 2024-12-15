Milletvekili Alagöz’den saldırıya sert tepki

Milletvekili Alagöz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Birkaç ay içerisinde yaşanan bu ikinci saldırı, Iğdır'ın kalkınması için tüm engellemelere rağmen fedakârca çalışan teşkilat mensuplarımızı ve bizleri yıldıracağını zanneden zihniyetin bir yanılgısıdır. Sağduyulu Iğdırlı hemşehrilerimiz, bu tür provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Demokrasiye ve Iğdır'ın geleceğine yönelik bu menfur saldırının faillerinin yakalanması için güvenlik güçlerimizin çalışmaları titizlikle sürmektedir. En kısa sürede olay tüm detaylarıyla kamuoyuyla paylaşılacak ve saldırıyı gerçekleştirenler ile azmettiricileri hak ettikleri cezayı alacaktır. Bu vesileyle, İl Başkanımız Sayın Ali Kemal Ayaz'ın şahsında tüm teşkilat mensuplarımıza ve kıymetli Iğdırlı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."