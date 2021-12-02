Milletvekili Aydın’dan Engelliler Günü mesajı

Engelli vatandaşlarımızın haklarını korumanın yanında, her türlü hukuki altyapısı hazır bulunan faaliyetlerle onların geleceğe güven ve umutla bakabilmelerini sağlamamız büyük önem arz ettiğini dile getiren Aydın; "Engelli vatandaşlarımız için yasama alanında yapılan kanuni altyapı çalılşmalarıyla beraber; sağlık, eğitim, iyileştirme, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü için son yıllarda icra edilenler ciddi mesafe alınmasını sağlamıştır. Bunları hepsini bir bütün olarak düşündüğümüzde, insan onuruna yakışır bir şekilde, karşı karşıya bulundukları riskleri en aza indirmek, ülkeleri için katma değer yaratan bireyler olan engelli vatandaşlarımız için özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar en önemli vazifelerimizin başında gelmiştir. Böyle bir günde, tekrar herkesi bu konuda hassas olmaya, gayret göstermeye davet ediyor, bu vesileyle değerli engelli vatandaşlarımızın ''3 Aralık Dünya Engelliler Günü''nü kutluyor, gelecek günlerin sizlere ve tüm sevdiklerinize başarı, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyorum." dedi.