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Giriş Tarihi: 29.11.2021 17:50

Milletvekili Aydın’dan Koçali Barajı açıklaması

İHA
Milletvekili Aydın’dan Koçali Barajı açıklaması

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Koçali Barajıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koçali Barajıyla birlikte Adıyaman topraklarının suyla buluşacağını söyleyen Milletvekili Aydın, "Adıyaman'ımızda her zaman en öncelikli çalışmalarımızda olan, büyük önem verdiğimiz sulama çalışmaları ve yatırımlarında hükümetimiz icraatlarına hızla devam etmektedir.
Bugüne kadar göstermiş olduğumuz ciddi hassasiyetin karşılık bulması, çabalarımızın ve takiplerimizin netice vermesi Adıyaman'ımız için oldukça sevindiricidir.
Bu bağlamda, Koçali Baraj projemizde bir önemli eşik daha aşılmaktadır. koçali sulama yaklaşım kanalı ve tünel projesi ile,187 bin dekar zirai arazinin sulaması yapılacak. 35 Bin kişiye istihdam, Yıllık 235 milyon gelir sağlanacaktır. 107 GWh HES ve basrj inşaatı, sulama yaklaşım kanalı pro 31,54 hm3/yıl içme suyu temin edecek olan 5 bin 570 metre uzunluğundaki tünel ile ilimizin tarımsal kalkınmasına muazzam bir güç katacaktır.
Koçali Baraj inşaatı, sulama inşaatı ve yaklaşım kanalı ve tünel projesi inşaatları süratle devam etmekte olup, topraklarımızın suyla, rahmetle, bereketle kavuşacağı günlerde, Adıyaman'ımız ve ilçelerimizde sulama anlamında tek karış toprak kalmayana kadar çalışmalarımız devam edecektir.
Her manada ilimiz ihtiyaçlarının giderilmesi ve bu yatırımların kazandırılması noktasında bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, milletvekilli arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Koçali sulama yaklaşım kanalı ve tünel projesinin şimdiden ilimize ve hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını temenni ederim" diye konuştu.

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Milletvekili Aydın’dan Koçali Barajı açıklaması
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