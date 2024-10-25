Milletvekili Coşkunyürek Bolu ile ilgili müjdeleri sıraladı

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Coşkunyürek," Sn. Bakanımıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde; İlimiz ile ilgili taleplerimiz ve istişaremiz sonucunda İl Özel İdaresi, Belediyelerimiz ve Üniversitemiz tarafından birçok hizmet ve projede kullanılmak üzere; 73 Milyon 550 Bin TL'si hibe olmak üzere toplam 128 Milyon 550 Bin TL ödenek, 250 Adet TOKİ Sosyal Konut, 425 Adet Çöp Konteyneri, 3 Adet Vidanjör, 4 Adet Çöp Kamyonu, 1 Adet Kazıcı Yükleyici,1 Adet Kar Küreme Aracı müjdelerini aldık. Bolu'muza ve ilçelerimize hayırlı olmasını diliyor, İlimize kazandırdığımız önemli bir yatırımımız olan Yeni Sanayi Sitesinin yapımı başta olmak üzere vermiş olduğu desteklerden dolayı Sn. Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." Dedi. Ziyarette, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, BAİBÜ Rektörü, Mustafa Alişarlı, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, İGM Başkanı Ekrem Çetinkaya, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oğuzhan Kurt, İlçe Belediye Başkanları Recayi Çağlar, Mustafa Allar, Hamza Efe, Vural Turan, Sedat Bozoğlu ve BESOB Başkanı Tahir Gayret yer aldı.