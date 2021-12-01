Milletvekili Fırat: Hastane binaları soru sorarak yükselmiyor

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin ilgili bakanlıklara soru sorarak yapılan yatırımları sanki kendileri yapıyormuş gibi sahiplenmelerine anlam veremediklerini dile getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, "TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın'ın ve bizlerin daha önceden televizyonda ve basın yayın organlarında yapmış olduğumuz açıklamalarda 150 yataklı devlet hastanesinin projesinin devam ettiği ve en yakın zamanda yapılacağını açıklamamıza rağmen; "Temel atmama ve iktidarın yaptığı yatırımları yıkacağız, ortadan kaldıracağız" zihniyetine sahip muhalefetin Milletvekili, AK Parti olarak bizim iktidarımızın yaptığı sağlık yatırımlarını kendisine mal ediyor. Allah aşkına bugüne kadar Adıyaman'a yapılan sağlık yatırımları ortada; bütün ilçelerimize hastane yaptık, 400 yataklı devlet hastanesini yaptık, 300 yataklı hastanenin inşaatı devam ediyor. Ağız ve Diş Hastanesi'ni yaptık ama buna rağmen Sağlık Bakanı'na sorduğu soruyla ve soru önergeleri yoluyla Bakanlıktan öğrendiği yatırımlarımızı; kendisi yapmış, kendisinin muhalefeti ile yapılmış gibi paylaşması ne kadar etiktir? Halkımızın takdirine sunuyorum" şeklinde konuştu.