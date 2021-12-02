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Giriş Tarihi: 2.12.2021 18:45

Milletvekili Fırat’ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Milletvekili Fırat’ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Fırat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla bir mesaj yayınladı.

Engelliliğin, yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir konu olduğunu belirten Milletvekili Fırat: "Unutmayalım ki, hepimiz birer engelli adayı olarak hayatımızı sürdürüyoruz. Bunun bilincinde olarak her fırsatta onları kucaklayarak, eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz. AK Parti olarak hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle ve projelerle engelli vatandaşlarımızın toplumda mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çaba göstermek, onlara ulaşarak, sorunlarına sahip çıkmak her zaman en önemli sorumluluklarımızdan biri olmuştur. Eğitimden, sağlığa ve istihdama kadar her alanda ihmal edilen engellilerimiz, AK Parti olarak göreve geldiğimizden bu yana birçok hak elde etti. Cumhuriyet tarihinde ilk defa AK Parti ile engelli aylığı, evde bakım ücretleri, vergi indirimleri ve bunun gibi birçok hizmet vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu itibarla hükümetimiz, bugün de engellilerin karşılaştığı sorunların çözümü için yeni projeler geliştirmekte, onlara yönelik atılımları öncelikleri arasında değerlendirmeye devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, hiçbir ferdin kendisini yalnız hissetmesine, ayrımcılığa maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, aileleriyle, yakınlarıyla ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum." dedi.

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Milletvekili Fırat’ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
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