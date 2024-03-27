Milletvekili, Heimlich manevrasıyla kurtardı

AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, boğazına şeker kaçtığını fark ettiği çocuğun hayatını, Heimlich manevrasıyla kurtardı. Seçim çalışmaları kapsamında bir program için yola çıkan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, yolda kalabalık bir grubun toplandığını gördü ve durumu anlamak için aracını durdurdu. Kalabalığın arasında nefes almakta güçlük çeken küçük bir çocuk olduğunu fark eden Prof. Dr. Keleş, çocuğun yanına gitti. Boğazına şeker kaçan çocuğa heimlich manevrası uygulayarak boğulmasını engelleyen Keleş, çocuğun yeniden nefes almasını sağladı. Çocuğun ailesi ve olay yerindeki vatandaşlar, Prof. Dr. Erol Keleş'e teşekkürlerini iletti.