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Giriş Tarihi: 18.7.2023 17:13 Son Güncelleme: 18.7.2023 17:29

Milletvekili Karaman’dan Sağlık Bakanı Koca’ya ziyaret

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek Erzincanlı SMA hastası Nilperi Güler'in ilacının temin sözünü aldı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Milletvekili Karaman’dan Sağlık Bakanı Koca’ya ziyaret

Erzincan Milletvekili Karaman, Bakan Koca'yı ziyaretinde açılışı için gün sayan Erzincan Şehir Hastanesi hakkında da bilgi alışverişinde bulundu.
Ziyaretine ilişkin olarak konuşan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman: "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret ettik. Öncelikle Erzincan'da SMA teşhisi konulan hastamız; Nilperi Güler yavrumuza, tedavisi için gereken Solgensma ilacının temini noktasında nasıl yardımcı olabileceğimizi konuştuk. Aylardır temin noktasında ki uğraşlarımız sonuç verecek inşallah.

Sağlık alanına katkıda bulunacak yeni hastanemiz hakkında sohbet etme fırsatı bulduk. Bu alanda giderilebilecek eksiklikler hususunda istişarelerde bulunduk. Kendilerine misafirperverliği ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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Milletvekili Karaman’dan Sağlık Bakanı Koca’ya ziyaret
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