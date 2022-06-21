Haberler Yaşam Haberleri Milletvekili Maaşları 2022 - En Düşük Ve En Yüksek Yeni Başlayan Milletvekili Maaşı Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 21.6.2022 14:25 Son Güncelleme: 21.6.2022 14:25

Milletvekili Maaşları 2022 - En Düşük Ve En Yüksek Yeni Başlayan Milletvekili Maaşı Ne Kadar?

Milletvekili Maaşları 2022 - En Düşük Ve En Yüksek Yeni Başlayan Milletvekili Maaşı Ne Kadar?

Milletvekili maaşları 2022 zamlı oranları merak ediliyor. Yeni yıl ile birlikte hemen her devlet memuru belirli bir oranda zam alarak daha yüksek maaş almayı hak etti. Bu süreçte milletvekili maaşları 2022 zam oranları ile artırıldı. TBMM’de görev yapan milletvekillerinin ne kadar zam aldığı merak edilen konular arasında bu nedenle en düşük ve en yüksek yeni başlayan milletvekili maaşı ne kadar sorularını sizler için araştırdık.

Milletvekili maaşları 2022 yılında memur maaşlarına getirilen zamlardan etkilenen önemli maaş kalemleri arasında bulunuyor. Kamuda tasarruf amacı ile vekillere enflasyon oranının daha altında zam yapıldığı bilinenler arasındadır. Milletvekili maaşları 2022 senesinde ne kadar zam yapıldığı ve maaşın ne kadar olduğu merak edilenlerdendir. Sizler için en düşük ve en yüksek yeni başlayan milletvekili maaşı ne kadar sorularının yanıtlarını paylaştık.

Milletvekili Maaşları

Milletvekilleri maaşları da memur ve asgari ücret maaşlarından sonra en çok merak edilen konulardan biridir. hem enflasyon rakamları hem de dönem zamları yanında bir de ek zam yapılarak memurlara toplamda %30,5 zam verildi. Bu zam sonrasında milletvekillerinin maaşlarına da belirli oranlarda zam yapılarak maaşlarında yükseltmeye gidiliyor.

Milletvekilleri TBMM'de görevli olan ve halk tarafından seçim dönemlerinde seçilen kişilerdir. Her partinin belirli miktarda milletvekili vardır. Bu kişilerin emekli maaşları da bütçe kanunlarına eklenen Cumhurbaşkanı ödeneğine göre belirleniyor.

Milletvekili Maaşı 2022

2022 yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi doğrultusunda tasarruf konusunda alınan tedbirlerin ilerleyen dönemlerde daha genişletileceği üzerinde duruluyor. Bu süreçte milletvekillerine de belirli oranlarda zam uygulaması getirildi.

Bir önceki yıla göre milletvekili maaşı 25 bin TL'den 3 bin 600 TL zam alarak 28 bin 600 TL'ye çıkarıldı. 2022 senesinde vekillere açıklanan zam oranı %14'dür. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar nedeniyle kamuda birçok alanda tasarruf tedbirleri alınmaya gidildi. Bu durum milletvekillerine verilen maaş zamlarına da yansıtıldı.

Emekli Milletvekili Maaşı

Milletvekili maaşlarına yapılan zamlardan emekli olan milletvekilleri de etkilendi. Emekli milletvekillerinin maaşları bütçe kanunları içerisinde yer alan Cumhurbaşkanı ödeneklerine göre belirlenmektedir.

2022 senesinde Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre Cumhurbaşkanı'na verilmesi planlanan aylık ödeneğin 1 milyon 209 bin olduğu bilinmektedir. Bu rakam doğrultusunda ise 2022 senesinde cumhurbaşkanının aylık ödeneği 1.209.000/12= 100.750 TL olarak hesaplanır. Buna göre ise emekli bir Cumhurbaşkanı aylık maaşı 40 bin 300 TL'dir. Bununla birlikte emekli bir milletvekili maaşı ise emekli cumhurbaşkanı maaşının %45'ine denk gelir. Bu da 40.300x %45= 18.135 TL olur.

En Düşük ve En Yüksek Yeni Başlayan Milletvekili Maaşı Ne Kadar?

Milletvekili maaşları her yıl belirli oranlarda zamlarla güncelleniyor. Seçim sonrasında görevine başlayan her milletvekili aynı oranda maaş alıyor. Ancak emekli olduktan sonra maaşlarda farklılıklar olabiliyor. Günümüzde görevindeki bir milletvekili 28 bin 600 TL maaş alırken emekli bir milletvekili 18 bin 135 TL maaş almaktadır.

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Milletvekili Maaşları 2022 - En Düşük Ve En Yüksek Yeni Başlayan Milletvekili Maaşı Ne Kadar?
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