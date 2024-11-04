Milletvekili Muammer Avcı açıkladı: 16 dakikaya düşecek

Zonguldak Merkez ile Filyos arasındaki ulaşım süresini 16 dakikaya düşürek olan ve 3 etaptan oluşan çevre yolu projesiyle ilgili olarak AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, Zonguldak-Kilimli arasındaki 1. etap olan kısmının açılmasıyla birlikte geriye kalan Kilimli-Muslu ve Muslu-Filyos arasındaki tünelli projelerinin de devam ettiğini kaydetti. Çalışmaların çift taraflı olarak sürdürüldüğünü ifade eden Avcı açıklamalarında şunları belirtti; "Bildiğiniz üzere, Zonguldak Merkez ile Filyos arası ulaşım süresini 16 dakikaya düşürecek 3 etaplık projemizi tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Zonguldak-Kilimli arası 1. Etap bölümü, hizmete açmamızın ardından, Kilimli- Muslu arasında 2. Etap, Muslu- Filyos arası 3. Etap tünel projelerimize başlamıştık. Kilimli- Muslu 2. Etaplık bölümün tamamlanması adına, hızımıza büyük bir ivme katacak bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ÇALIŞMALAR ÇİFT TARAFLI OLARAK BAŞLADI

Kilimli-Muslu arasında 2. Etap projemizde, 3000 metre gidiş, 3000 metre dönüş olmak üzere toplam 6000 metre tünel açımı gerçekleşecektir. Bugün itibari ile projenin 3175 metrelik kısmının tünel açılımı tamamlandı. Geriye kalan 2825 metrelik kısmının açılımı, bundan sonra çift taraflı her iki yönden, yani bir taraftan Kilimli-Muslu yönüne çalışılırken, aynı zamanda Muslu-Kilimli yönüne de çalışma başlatılmış oldu. Bu gelişme projenin tamamlanma süresine büyük bir katkı sağlayacaktır. Projenin imalatı, 196 personel ile gece-gündüz esasına dayalı olarak sürdürülmektedir.

18 BİN 500 METRELİK TÜNEL'İN 9563 METRESİNİ TAMAMLADIK

Diğer yandan projenin 3.etabı olan, Muslu-Filyos kısmında, 5 adet gidiş, 5 adet dönüş olmak üzere 10 adet tünel açılımı gerçekleşecektir. Açılacak toplam tünel uzunluğu 18.500 metredir. Bugün itibari ile açılması hedeflenen 18.500 metrelik kısmın, 9563 metrelik kısmının açılımı gerçekleştirilmiştir. Bir yandan tünel açımı devam ederken, diğer yandan da açılan tünellerin nihai betonlama denilen yarım küre betonlama işleri de yapılmaya devam ediyor. Bugün itibari tünel içi nihai kaplama uzunluğu 5615 metreye ulaşmıştır. Bu projede çalışmalar, yine gece gündüz esası ile 376 personel ile sürdürülmektedir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile başlayan bu proje, ulaşımda konforu, emniyeti, tasarrufu sağlamakla kalmayıp, bölgemizin istihdamına ve kalkınmasına çok büyük katkı sağlayacaktır. Çok büyük önem atfettiğimiz projemizi bizlerde adım adım takip etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu' na şehrimiz adına bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Saygılarımla"