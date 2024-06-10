Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu silahla yaralama suçundan gözaltına alındı

Yaralanan Köylü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaydan sonra kaçan Cenk Sakık'ı yakalamak için çalışma başlattı. Sakık, öğle saatlerinde olayda kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Gözaltına alınan Sakık, adliyeye sevk edildi. Sakık'ın adliyedeki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Yaralanan Murat Köylü'nün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.