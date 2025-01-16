Milletvekili Taytak, Bakan Bak ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile yapılan görüşmede, Afyonkarahisar'ın İlçeleri ve beldelerinde gerçekleştirilecek gençlik ve spor yatırımları ele alındı. Bu kapsamda, AKÜ Erenler Gençlik Merkezi, Taşoluk Belediyesi Güreş Spor Kulübü için yatılı alan talepleri bakanlığa iletildi. AKÜ Erenler Gençlik Merkezi için ödenek, Taşoluk Belediyesi binasının içine yatılı alan için ödenek ve 3 spor kulübüne hibe alındı.

TAYTAK'TAN BAKAN'A TEŞEKKÜR

Milletvekili Taytak, Afyonkarahisar'a her zaman destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerini sundu. İl için yapılan yatırımların önemine dikkat çeken Taytak, "Bu görüşmenin Afyonkarahisar'ın gençlik ve spor alanındaki gelişimine katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi için önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Yapılması planlanan yatırımlar ile gençlerimizin spora olan ilgisinin artırılması ve bölgenin spor potansiyelinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Afyonkarahisar için hizmet etmeye devam edeceğiz" diyerek, kentin spor ve gençlik alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.