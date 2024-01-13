Milletvekili Yayman: Amanos Tüneli bölgeye can verecek

Gaziantep'i İskenderun Limanı'na bağlayacak olan ve merakla beklenen "Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi"ne start verilmesi bölgede sevinçle karşılandı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Hatay'ımızın çılgın projesi Amanos Tüneli sonunda ihale edildi. Yıllardır büyük mücadelesini verdiğimiz bu dev eser için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakanımıza sonsuz teşekkür ederiz. Amanos Tüneli sadece Hatay'ın değil Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adıyaman için olmazsa olmaz projedir. Tarihi ipek yolunu limana ulaştıran bin yıllık dev bir hayal ve hizmettir" dedi.

Büyük bir hayali daha gerçekleştirmenin sevincini ve kıvancını yaşadıklarını ifade eden Yayman, "Bu konuda en çok söz söyleyen isimlerden biriyim. Amanos tüneli açılmazsa bu seçimlerde siyasetten istifa ederim demiştim. Çok şükür 6 ay gecikmeli de olsa tünelin ihalesi yapıldı ve ilk kazma vurulacak. Ben de sözümde durmanın mutluluğunu yaşıyorum.. Gecikmenin sebebi tünelin içine demir yolu hattının konması oldu. Demiryolu hattı bu projeye çok daha büyük anlam kazandırdı" diye konuştu.

Milletvekili Yaman, "Bölgemizin heyecanla beklediği ve bu illerimizi İskenderun Körfezi'ne bağlayacak olan projede ilk adım atıldı. Bu proje bölgesel entegrasyonu artıracak, illerimizi birbirine daha fazla yakınlaştıracak ve büyük bir eser olacaktır. Bu proje sadece bir ulaşım projesi değil Hassa bölgemizde kurulacak OSB ile büyük bir kalkınma seferberliği de başlayacaktır. Tünelin açılmasıyla yolların bitişiği yerde ülkemizin üçüncü büyük OSB kurulacak. OSB'de temeller atılmak üzere ve yaklaşık 100 bin kişilik bir istihdam yaratılacak. Hatay'ımızın çılgın projesi Afrin, Halep, Azez, Suriye bölgesini de olumlu etkileyecek. Dolayısıyla bölgesel kalkınmaya ve barışa da çok büyük katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.