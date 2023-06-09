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Giriş Tarihi: 9.6.2023 15:20 Son Güncelleme: 9.6.2023 16:20

Trafik kazası geçirmişti: Milletvekili Yenişehirlioğlu’nun tedavisini yapan doktor konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu’nun tedavisini yapan Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı-Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Aslan, bel bölgesindeki ikinci omurgada kırık meydana geldiğini söyledi.

Gökhan KOCAASLAN
Trafik kazası geçirmişti: Milletvekili Yenişehirlioğlu’nun tedavisini yapan doktor konuştu

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun tedavisini gerçekleştiren AFSÜ Rektör Yardımcısı ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Aslan, Yenişehirlioğlu'nun tedavi süreciyle yakından ilgileniyor.

Arslan, Milletvekili Yenişehirlioğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, bel bölgesindeki ikinci omurgasında meydana gelen kırık nedeniyle bir süre yatak istirahatine çekileceği ve kırığın iyileşmesini bekleyecekleri belirti.

YATARAK TEDAVİ GÖRECEK

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de, AK Parti Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu'nun tedavi gördüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine giderek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'nun sağlık durumu hakkında da bilgiler alan Milletvekili Yurdunuseven, kazadan gece haberi olduğunu ve süreci takip ettiklerini söyleyerek, "Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitemiz hemen ciddi şekilde gerekli tetkikleri yaptı. Kendisi şu anda dinleniyor ve yatarak bir tedavi söz konusu. Kazada yaralanan oğlunun da durumu iyi" dedi.

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Trafik kazası geçirmişti: Milletvekili Yenişehirlioğlu’nun tedavisini yapan doktor konuştu
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