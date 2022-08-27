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Giriş Tarihi: 28.8.2022

Milli antrenöre tacizden 17 yıl hapis istendi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Milli antrenöre tacizden 17 yıl hapis istendi
İstanbul'da yaşayan 17 yaşındaki A.D., İstanbul Kağıthane'deki bir tekvando kursuna gidiyordu. Yaklaşık 2 yıl önce başladığı kursta milli hakemlik yapan tekvando hocası İsmail K. ise baş antrenör olarak çalışıyordu. İddiaya göre, İsmail K., son aylarda küçük kıza yönelik taciz içerikli hareketler yapmaya başladı. 2021 Temmuz'undan sonra genç kızı kendi odasına çağırarak tacizde bulundu. Genç kıza sevgili olmaktan bahsedip "Günaydın aşkım" şeklinde mesajlar gönderdiği iddia edildi. A.D. diğer arkadaşlarının da benzer tacizlere maruz kaldığını öğrenince ablasına anlattı. Ablası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında diğer tacize uğrayan kızların da ifadeleri alındı. Suçlamaları reddeden İsmail K. hakkında "Çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz" suçlarından 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Milli antrenöre tacizden 17 yıl hapis istendi
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