Milli Beraberlik Partisi Genel Merkezi’ne uyuşturucu baskını

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Demetlale Mahallesi'nde bulunan Huzur Apartmanı'ndaki parti genel merkezine uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon sonucu, parti üyesi M.G. ve B.Y. uyuşturucu satışı suçlamasıyla, 5 kişi de uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Çok sayıda paketlenmiş halde metamfetamin ele geçirilirken, şüphelilerin ifadelerinde M.G. ve B.Y.'nin parti binasını "güvenli" bir alan olarak tanıttıkları ve burada uyuşturucu temin ettiklerini söyledikleri ortaya çıktı. Ayrıca, M.G.'nin parası olmayan kişilere uyuşturucu karşılığında cinsel ilişki teklif ettiği iddia edildi. Şüphelilerin polis sorgusu devam ediyor.

163 ÜYELİ PARTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Milli Beraberlik Partisi 26 Nisan 2023'te kuruldu ve 163 üyeye sahip. Parti Genel Başkanı Peyami Sefa Atıcı'nın, parti web sitesinde yer alan yazısında, partinin politikalarını "Anadolu mayasından gelen birlik anlayışı" üzerine kurduğu ifade ediliyor. Atıcı'nın açıklamalarına göre, Milli Beraberlik Partisi, bir tepki hareketi değil, özgür bir medeniyet projesi olarak tanımlanıyor.

APARTMAN SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ

Parti genel merkezinin bulunduğu Huzur Apartmanı'nda yaşayan sakinler, partiye gelen gidenin belli olmadığını ve huzursuzluk yaşadıklarını dile getirdi. Apartman sakini Gülper Güneyli (70), "Gece saatlerinde birileri gelip bizim kapılarımızı çalıyordu. Polislerimizden Allah razı olsun, sonunda bu duruma el attılar" diyerek yaşadığı tedirginliği anlattı.