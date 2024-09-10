Milli boksçuyu 250 bin lira için öldürmüştü... “Ben vurmadım yanlışlıkla arkadaşı vurdu”

İstanbul'un Ataşehir Aşık Veysel Mahallesinde meydana gelen olayda, Kick Boks Federasyonu üyesi Milli Kick Boksçu ve antrenör Caner Tikicieri bir süre önce yeni bir araba satın aldı. İddiaya göre bu araba satın aldığı kişilere yaklaşık 250 bin lira borcu vardı. Bu borç sebebi ile aralarında husumet oluşmaya başladı.

KAFASINDAN VURULDU

Olay günü Caner Tikicieri'nin alacaklısı Halil G. yanında birkaç arkadaşı ile konuşmak için bir araya geldiler. İddiaya göre konuşma kısa sürede kavgaya dönünce silahlar çıktı. Halil G. milli boksçunun başına ateş etti. Yaralanan Caner Tkicieri yere yığıldı. Onun arkadaşı Buğra Ş. İse Halil G.'ye ateş etti. Kafasından mermi sıyıran Halil G. hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Caner Tikicieri hayatını kaybetti.

BEN ATEŞ ETMEDİM YANLIŞLIKLA ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Halil G. (25) ilk ifadesinde silah kullanmadığını beyan etti. Halil G.'nin ifadesinde; " Caner'e araba sattım bir miktar alacağım kaldı. Bu mesele yüzünden kavgalıydık. Konuyu görüşmek üzere olay yerinde buluştuk. Tartışma çıktı, Caner'in arkadaşı Buğra bana ateş etti, o sırada yanlışlıkla Caner'i de vurdu. Ben olayda silah kullanmadım" dediği öne sürüldü.

TANIK İFADESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Şüpheli ifadesinin ardından soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Dedektifleri görgü tanığının da ifadesinde başvurdu. Gerçek o ifadeyle ortaya çıktı. Tanık ifadesinde olay yerinde kavga sesi duyarak dışarıya çıktığını, iki grubun kavga ettiğini Halil G.'nin Caner Tikicieri'ne ateş ederek yaraladığı daha sonra Buğra Ş.isimli şahsın da Halil G. isimli şahsı yaraladığını söylediği öne sürüldü.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Elde edilen bu bilgiler ışığında olayda silah kullanan Halil G. ile beraberindeki Muhammed Y.G. (19) ve Kadir G. (19) gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.