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Giriş Tarihi: 30.11.2023

Milli boksör Azeri öğrenciye hayat verdi

Isparta’da geçirdiği kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Görkem’in kalbi, yine başka bir üniversite öğrencisi Ferit’e nakledildi

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Milli boksör ve Spor Bilimleri Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Görkem Kaynar (24), geçen 20 Kasım'da Isparta'da trafik kazası geçirdi. Milli boksöy Görkem'in kazadan 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşince ailesi kalbinin bağışlanmasına onay verdi. Görkem'in bağışlanan kalbi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla Azerbaycanlı şair ve üniversite öğrencisi Ferit Azimli'ye (24) nakledildi.



Üniversite öğrencisi Ferit Azimli, Görkem'in kalbiyle hayata yeniden merhaba dedi. Oğullarının sağlığına kavuşmasının ardından anne Almaz Aliyeva ve baba Hafiz Azimli, Azerbaycan'da yaşayan ablaları Arzu Memmedli ve Pervin Huseynli sevinç gözyaşlarına boğuldu. Aile, Görkem'i de kendi evlatları olarak gördüklerini belirterek Ferit'in yeni bir hayata başladığını dile getirdi. Milli boksör Görkem, bağışlanan organlarıyla Ferit dışında 4 kişiye daha umut oldu.

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Milli boksör Azeri öğrenciye hayat verdi
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