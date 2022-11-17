Milli boksörün kullandığı otomobil TIR’ın altına girdi: 1 ölü

Trabzon'da Toklu mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, gece saatlerinde Toklu mahallesi Karadeniz Sahil yolunda Milli boksör Mehmet Aydemir yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle park halindeki TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altına giren otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü Aydemir ile arkadaşı Yiğit Şahin itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yiğit Şahin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, araç sürücüsü milli boksör Mehmet Aydemir'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.