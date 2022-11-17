Milli boksörün kullandığı otomobil TIR’ın altına girdi: 1 ölü

Otomobilde sıkışan sürücü Aydemir ile arkadaşı Yiğit Şahin itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yiğit Şahin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, araç sürücüsü milli boksör Mehmet Aydemir'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.