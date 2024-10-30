Milli ciritçi 6. kattan düşerek öldü

İstanbul Sarıyer'de tek başına yaşayan, Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli ciritçi Selene Durna (32), bir binanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan düşerek yoldaki asfalt zemine çarptı. Durna'nın düştüğünü gören komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Selene Durna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Özel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalıştığı öğrenilen Durna'nın intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Durna'nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.