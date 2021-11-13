Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Çatalca’da fidan dikimine katıldı

Bakan Özer şöyle devam etti: "Gelinen noktada meslek lisesi Türkiye'nin sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'nin 81 ilinde çok iyi noktalara gelmeye başladı. 81 ilde vermiş olduğumuz, eğitim verdiğimiz tüm alanlarda, sektörlerde çok güçlü iş birlikleri başladık. Yeniden şekillendirmeye başladık ve inşallah bu atılan adımlarla artık Türkiye'deki kronik bir problem olan genç işsizlik oranını emin adımlarla düşüreceğiz ve meslek liseleriyle geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşasında çok önemli bir mesafeyi hep birlikte alacağız. Biz sizlere eleman yetiştiriyoruz. Dolayısıyla tüm süreçlerde hep birlikte olmamız lazım. Bakın Covid-19 salgını süresinde ön plana çıkan en önemli şey üretim oldu. Paranızın olması tek başına yeterli değil. Üretemediğiniz zaman paranız olsa bile satın alabilmeniz mümkün değil. Bu sıralarda oturan, arkada oturan o kıymetli öğrencilerimiz sağlıklarını bir kenara bıraktılar ve sizler için maskeden dezenfektana yüz koruyucu siperlikten videolar cihazına, solunum cihazına, maske makinesine kadar tüm ihtiyaç olan noktaları, ürünleri çok kısa sürede üretebildiler. Ben bu vesileyle bu güzel öğrencilerimize bu fedakarlıklarından dolayı da en içten şükranlarımı sunuyorum. Aslında Covid-19 salgını süresinde mesleki eğitimin göstermiş olduğu üretim performansı yıllardan beri meslek liselerinin kırılan onurlarının tamirine vesile oldu. Özgüvenlerini yerine getirdi. 'Biz üretebiliriz ben meslek lisesi öğrencisi olarak sadece iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağı değilim, aynı zamanda Covid-19 salgını gibi olağanüstü koşullarda devlet ve milletimin yanında olan bir kara gün dostuyum' diyebildiler. Bu çok anlamlı bir mesaj. İnşallah meslek liselerimizde üretim kapasitesini artırarak iş gücü piyasasından talep etmiş olduğu beceri ve yetkinliklerde donanımlarda öğrencilerimizi yetiştirerek sanayimizin, iş dünyamızın çok daha güçlü hale gelmesini sağlamış olacağız."