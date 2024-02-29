Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: MEB müfredat değişikliği 2024 ne zaman yapılacak? İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak!

Bakan Tekin son yılların en kapsamlı müfredat değişikliğini duyurdu. Ders içerikleri sadeleştirilen çalışma ders saatleri değişmeden sisteme entegre edilecek. Yeni müfredat ile bilimsel, sosyal, kavramsal, duygusal tüm beceriler bir örgü içinde çalışacak. Peki, Müfredat 2024 ne zaman duyurulacak? İşte detaylar.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Tekin, "Yeni müfredat hazır, yakında duyuracağız. İçerik sadeleşecek ama ders saatlerinde değişiklik yok." ifadelerine yer erdi. Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim-öğretim yılında okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını da bildirdi.

DEVAMSIZLIK DEĞİŞMEYECEK!

Devamsızlık konusunda affın gündemlerinde olmadığını da söyleyen Milli Eğitim Bakanı, "Aldığımız tedbirlerle öğrencilerin devamsızlığında ciddi düşüşler gördük. Bu nedenle devamsızlık konusunda ısrarcıyız. Af gündemimize gelmeyecek" dedi.

OKULLARDA YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN UYGULANACAK?

Bakan Tekin, yeni müfredatın uygulamaya gireceği tarihi açıkladı:

"Müfredat değişikliğiyle ilgili bütün çalışmalarımız bitti. İlgili birimlerin incelemesi sürüyor. Şubat'ın sonuna doğru yeni müfredatın detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız. Kapsamlı değişiklikler olacağı için sadece her kademenin başlangıç sınıfında, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulayacağız.

ÖNCE 1. 5. VE 9. SINIFLARDA BAŞLAYACAK!

Yani okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda başlayacağız. Öğretmenlerle görüşmelerimizde mevcut müfredatın yetişmesinin mümkün olmadığı dile getiriliyor. Bu nedenle ders içeriklerinin azaltılması, sadeleştirilmesi söz konusu olacak, ders ve ders saati değil.

Herhangi bir dersin haftalık saatinde yapacağımız bir saatlik değişiklik belki on binlerce öğretmenimizi etkileyecek. Buna ihtiyaç da yok zaten. Norm kadro fazlası olmayacak, çalışmalarımız bu yönde."

Uygulama daha sonra diğer kademelerde uygulanmaya başlayacak.

ORTAK SINAV DEĞERLENDİRMESİ

"Ortak sınavların değerlendirilmesi bizim için önemli. Çünkü bu şekilde okullar arasındaki farkları da görebileceğiz. Sadece ölçme ve değerlendirme açısından değil, okullardaki öğrencilerin kazanımlarını da saptayacak ve takip edebileceğiz. Ortak sınavdan ve okulun yaptığı yazılıdan alınan notları karşılaştırma olanağı da olacak."

MÜFREDATTA KÖKTEN DEĞİŞİM

"Bilgi temelli müfredattan beceri örgüsü temelli müfredata geliyoruz. Paradigmal bir değişim geliyor. Bu sistem 'değerlerin', eğitim modeli içinde organik şekilde yer aldığı bir sistem. Yani doğrudan 'evladım yalan söyleme, dürüst ol' diyerek değil, değerleri farkında olmadan çocuğa kazandırmayı sağlayan bir sistem. Bizim milli ve manevi değerlerimiz bilimin alternatifi değildir, bilim de milli manevi değerlerimizin alternatifi değildir. Ne bilimden vazgeçeriz ne milli manevi değerlerimizden vazgeçeriz. Bu ikisi beraber işleyecek. Müfredatta da bunu göreceğiz.

Bilimsel, sosyal, kavramsal, duygusal tüm beceriler bir örgü içinde çalışacak. Yeni müfredatta bunu da göreceğiz. 'Harezmi Eğitim Modeli'nin müfredatı etkileyen değil, bugünü ön gören bir yapısı var. Bu ikisi birbirinden çok farklı. Bugün itibarıyla yeni müfredattaki mantığı ve yaklaşımı destekleyecek bir model olarak duruyor."