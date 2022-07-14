Haberler Yaşam Haberleri Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler için hatıra ormanı oluşturacak
Giriş Tarihi: 14.7.2022 11:45 Son Güncelleme: 14.7.2022 11:45

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler için hatıra ormanı oluşturacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, şehit öğretmenler için anıtın da bulunacağı "Öğretmen Hatıra Ormanı" oluşturulacağını belirtti.

AA
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler için hatıra ormanı oluşturacak

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Keçiören'de 344 bin 307 metrekarelik arazinin, Milli Eğitim Bakanlığının talebi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Öğretmen Hatıra Ormanı" olarak düzenlenmek üzere tahsis edildiğini bildirdi.

Araziye ağaç dikimi ve şehit öğretmenler için anıt yapılmasının planlandığını ifaden eden Özer, şunları kaydetti: "Öğretmenlerimiz büyük fedakarlıklarla Türkiye'nin dört bir noktasında, en zor koşullarda bile olsa öğretmenlik yaparak öğrencilerimize destek olmaya devam ediyor. Kovid-19 salgını sürecinde de vefa gruplarında, çalışma gruplarının hepsinde öğretmenlerimiz çok aktif şekilde yer aldı. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki öğretmenlerimiz için bir hatıra ormanı oluşturalım. Aynı zamanda şehit öğretmenlerimiz için de o ormanın içerisine bir anıt tesis edelim."

Özer, hatıra ormanı için hızlı şekilde çalışma başlattıklarını ve Tarım ve Orman Bakanlığıyla 80 bin fidanın buraya dikilmesiyle ilgili protokolü tamamladıklarını aktararak, "İnşallah hem hatıra ormanını hem de tüm şehit öğretmenlerimizin isminin bulunduğu anıtı 2022-2023 eğitim öğretim yılının açılışına yetiştireceğiz. Bu vesileyle görevleri başında şehit olan bütün öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aile Destek Programı'nda hane başına yıllık 7 bin 200 TL! e-Devlet Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve kimler alabilir?
Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu grafikle geldi: Patlama yapabilir!
YKS sonuçları erken açıklanır mı? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı?
SON DAKİKA: Benzin fiyatı için yeni indirim! Petrol 100 dolar altına sarktı! Motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika: Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Çanakkale'deki çiftlik evinde öldürüldü
İrem Derici göğüs dekolteli mavi bluzuyla ortalığı kasıp kavurdu! "Alın size Bodrum betonu"
Son dakika: KYK borcu olan gençler için müjdeli haber! Bakan açıklamıştı detaylar netleşiyor
TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte TOKİ ucuz konut müjdesi!
SON DAKİKA: HABERLER PEŞ PEŞE GELİYOR! Datça ve Çeşme'de orman yangını! Evler tahliye ediliyor! Rüzgar elektrik santrali tehlikede...
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, başvuruları nasıl yapılır? Aile Destek Programı ödemeleri, başvuru şartları ve tarihleri 2022
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler için hatıra ormanı oluşturacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA