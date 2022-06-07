Milli Eğitim Bakanlığından soruşturma

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir lisemizde öğrencilerin sınıfta Kur'an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunduğuna ilişkin sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili öğrencilere disiplin işlemleri başlatılmıştır. Bu konuda ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.Kur’an-ı Kerim'e tekme atan öğrenciye tepki! Röveşata görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı!