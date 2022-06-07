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Giriş Tarihi: 7.6.2022 13:14

Milli Eğitim Bakanlığından soruşturma

AA
Milli Eğitim Bakanlığından soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, bir lisede Kur'an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunulduğuna ilişkin sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir lisemizde öğrencilerin sınıfta Kur'an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunduğuna ilişkin sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili öğrencilere disiplin işlemleri başlatılmıştır. Bu konuda ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Milli Eğitim Bakanlığından soruşturma
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