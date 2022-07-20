Millî Eğitim Müdürü Telefoncu YKS ‘de dereceye giren öğrencileri kabul etti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2022 tarihinde açıklanarak adayların erişimine açıldı. Kırıkkaleli öğrenciler elde etmiş oldukları derecelerle aile ve okullarına büyük sevinç yaşattı.

Millî Eğitim Müdürü Telefoncu, kent genelinde ilk bine giren öğrencilerden ziyarete gelen Buğra Eren Aygün, Mehmet Emin Çobankaya ve Melisa Sağsöz'ü makamında kabul ederek bir süre görüşme yaptı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Telefoncu, öğrencilerin başarıya ulaşmalarında emekleri olan öğretmenlerine, ailelerine ve okul idarecilerine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. Telefoncu ayrıca öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Telefoncu, "Şehrimizin ve ülkemizin aydınlık yarınları, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ağırladık, onları misafir ettik. Onlarla gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin elde etmiş oldukları bu başarılarının ileriki dönemlerde de devam etmesi en büyük temennimiz ve arzumuzdur. Bu başarıların ve daha yüksek başarıların diğer öğrencilerimize de örnek olacağına inanıyorum. Hepsinin yolu ve bahtı açık olsun." dedi.

Amaçlarının öğrencileri hedeflerine ulaştırmak olduğunu belirten Telefoncu, bu yönde yapılan tüm yatırım ve çalışmalar kapsamında büyük çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Telefoncu, adayların tercih işlemlerinin 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını da hatırlattı.