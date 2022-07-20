Haberler Yaşam Haberleri Millî Eğitim Müdürü Telefoncu YKS ‘de dereceye giren öğrencileri kabul etti
Giriş Tarihi: 20.7.2022 14:56 Son Güncelleme: 20.7.2022 15:13

Millî Eğitim Müdürü Telefoncu YKS ‘de dereceye giren öğrencileri kabul etti

Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) derece yapan öğrencileri ve beraberinde okul müdürleri ve öğretmenlerini kabul etti.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Millî Eğitim Müdürü Telefoncu YKS ‘de dereceye giren öğrencileri kabul etti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2022 tarihinde açıklanarak adayların erişimine açıldı. Kırıkkaleli öğrenciler elde etmiş oldukları derecelerle aile ve okullarına büyük sevinç yaşattı.

Millî Eğitim Müdürü Telefoncu, kent genelinde ilk bine giren öğrencilerden ziyarete gelen Buğra Eren Aygün, Mehmet Emin Çobankaya ve Melisa Sağsöz'ü makamında kabul ederek bir süre görüşme yaptı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Telefoncu, öğrencilerin başarıya ulaşmalarında emekleri olan öğretmenlerine, ailelerine ve okul idarecilerine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. Telefoncu ayrıca öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Telefoncu, "Şehrimizin ve ülkemizin aydınlık yarınları, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ağırladık, onları misafir ettik. Onlarla gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin elde etmiş oldukları bu başarılarının ileriki dönemlerde de devam etmesi en büyük temennimiz ve arzumuzdur. Bu başarıların ve daha yüksek başarıların diğer öğrencilerimize de örnek olacağına inanıyorum. Hepsinin yolu ve bahtı açık olsun." dedi.

Amaçlarının öğrencileri hedeflerine ulaştırmak olduğunu belirten Telefoncu, bu yönde yapılan tüm yatırım ve çalışmalar kapsamında büyük çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Telefoncu, adayların tercih işlemlerinin 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını da hatırlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkı ne zaman yatacak, ödenmeye başladı mı? 2022 zamlı memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022 I ÖSYM tercih kılavuzu ile 2-4 yıllık TYT - AYT BÖLÜMLERİ: 2022 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR:TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır, son başvuru ne zaman? İstanbul ve İzmir dahil 24 il ucuz konut fiyatları!
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA SORGULA || 2022 KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?
AÖF Anadolu Üniversitesi açıköğretim taban puanları! 2022 ÖSYM tercih kılavuzu ile AÜ AÖF taban puanları ve başarı sıralamaları
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Tahran'daki Üçlü Zirve'de çok net mesaj: Şer odaklarını Suriye'den söküp atacağız
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda? D.Kiev FB maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda?
Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar
ARKADAŞINA GÖNDER
Millî Eğitim Müdürü Telefoncu YKS ‘de dereceye giren öğrencileri kabul etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA