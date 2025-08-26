Milli Eğitim Müdürü Yentür, kitap dağıtımını yerinde inceledi: “İstanbul’da 3 milyon öğrenciye 29 milyon ücretsiz kitap dağıtılacak”

2025-2026 eğitim-öğretim yılı 8 Eylül Pazartei günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, devlet ve özel okullarda okuyan öğrencilere ücretsiz dağıtılacak kitapları TIR ve kamyonlarla 81 ile gönderdi. Dağıtımda son aşamaya gelinirken, okul kitaplarının belirlenen merkezlerden okullara sevkiyatı da sürüyor.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ KİTAPLARLA BULUŞTURACAĞIZ'

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür çalışmaları yerinde inceledi. Avcılar'daki incelemeleri sırasında konuşan Yentür, "2025-2026 öğretim yılında yaklaşık 3 milyon öğrencimizi, 8 Eylül sabahı masalarının üzerinde 29 milyon kitapla buluşturacağız. Resmi özel ayırt etmeksizin anayasamızın eşitlik ve fırsat imkanları ilkesi çerçevesinde bütün okullarımızda bütün çocuklarımızın ücretsiz olarak kitapları hazır olacak. Bu konudaki çalışmalarımız da son aşamaya geldi. İstanbul'a 29 milyon ücretsiz kitap dağıtıyoruz" dedi.

AVCILAR'A 863 795 BİN KİTAP

Bakanlık, Avcılar'da bulunan 145 okulda eğitim-öğretim görecek 60 bin 456 öğrenci için 863 bin 795 kitap gönderdi. Kitaplar, TIR ve kamyonlarla Yeşilkent Mahallesi'ndeki öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin en kalabalık okulları arasında ilk sıralarda yer alan Leyla Bayram İlkokulu'na sevk edildi. Kitaplar, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından buradaki merkezden ilçedeki diğer okullara gönderiliyor.8 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak Cuma günü sona erecek. İlk ara tatil 10-14 Kasım arasında olurken, yarıyıl tatili 19 Ocak'ta başlayıp 30 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlarken, öğrenciler yaz tatiline ise 26 Haziran Cuma günü çıkacak.