Milli eğitim operasyonunda 5 tutuklama

Mardin'de ihaleye fesat karıştırma ve görevini kötüye kullanma suçlanması ile ilgili olarak aralarında eski il milli eğitim müdürü Yakup S.'nın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre 2018 yılında yapılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası ihalesi ile ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mardin eski İl Milli Eğitim Müdürü ve Mardin Büyükşehir Belediye Kayyumu Mustafa Yaman döneminde Genel Sekreter Yardımcısı - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevini yapan Yakup S. ile birlikte 10 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

SEGBİS ARACILIĞIYLA İFADESİ ALINDI

Mardin'de gözaltına alınan 9 kişi ile birlikte Ankara'da gözaltına alınan ve SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan Yakup S., ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma ve resmi evraklarda usulsüzlük iddiaları konusunda ifadeleri alındı.

5 TUTUKLAMA

Savcılık tarafından alınan ifadelerinde beş kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken hakim karşısına çıkan S. ile birlikte eski il milli eğitim müdür yardımcıları Ş.G., M.D., milli eğitim müdürlüğü çalışanları N.Y.E ve M.G tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer beş kişi ise serbest bırakıldı.