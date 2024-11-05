Milli Emlak bahanesiyle vurgun yapan 9 kişiye operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şikayette bulunan bir müşteki, şüphelilerin kendilerini devletin yüksek kademedindeki şahıslarla bağlantılı olduklarını söyleyerek, İstanbul ve Antalya'da bulunan Milli Emlak Arazilerinin satış işlemini gerçekleştirecekleri vaadi ile 40 milyon lira maddi menfaat sağladıklarına ilişkin beyanda bulundu. Soruşturma kapsamına müştekiye verilen 9 adet tapu senedinin Ankara Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan teknik inceleme sonucunda sahte olduğu tespit edildi.

SİLAH ZORUYLA SÖZLEŞME İMZALATTILAR

Öte yandan şikayette bulunan bir kuyumcu ise aynı şüpheliler hakkında şikayette bulunarak, şüphelilerin kendisini aylık altın kotasının yükseltilmesi vaadi ile Ankara'ya davet ettiklerini ve istedikleri parayı alamayınca kendisini ve oğlunu alıkoyarak tehdit ve silah zoruyla 200 bin dolar maddi menfaat sağladıklarını ayrıca 400 bin dolarlık sözleşme imzalatarak borçlandırdıklarını söyledi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda olaylarla ilişkileri tespit edilen 9 şüpheli hakkında 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'yağma', 'özel belgede sahtecilik' suçlarından başlatılan soruşturma operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.