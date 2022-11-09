Milli Görüş’ü ne hale getirdiler! Firari FETÖ’cüyü ekrana çıkarıp “milli futbolcu” diye tanıttılar

SAADET Partisi'nin yayın organı olan TV5, canlı yayında bir skandala imza attı. Mehmet Ali Kayaca'nın sunduğu "Düşünme Vakti" programına 3 ayrı suçtan tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan FETÖ firarisi Hakan Şükür, canlı bağlantıyla konuk alındı. Programın sunucusu, "Eski bir milli futbolcu Hakan Şükür'ü misafir edeceğiz. Kendisi Amerika'da, Türkiye'nin yaşamış olduğu sendromu konuşacağız. Hakan bey hoş geldiniz" ifadelerini kullandı. Gülen'in talimatıyla milletvekilliğinden istifa eden firari FETÖ'cü Şükür hakkında yakalama kararı bulunuyor. Diğer taraftan, skandal sonrası program sunucusunun televizyon kanalı tarafından görevden alındığı, RTÜK'ün ise konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.