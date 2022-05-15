Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’ın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sivas-Yozgat Karayolu'nun Çalatlı Köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Ertuğrul Dolgunyürek'e Milli güreşçi Rıza Kayaalp idaresindeki otomobil çarptı. Kayaalp'in çarpmasıyla birlikte Ertuğrul Dolgunyürek yolun karşı şeridine savruldu. Dolgunyürek'e bu kez de karşı istikametten gelen Necmi Şahin'in kullandığı tır çarptı.

Kazanını ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Ertuğrul Dolgunyürek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Dolgunyürek'in cesedi otopsi için Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan milli güreşçi Rıza Kayaalp ve TIR şoförü Necmi Şahin ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.