Milli judocuya hüzünlü veda

Erzurum Palandöken'de Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleşen kazada, antrenman sırasında çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan (18) için ailesinin yaşadığı Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki İlyasbey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katıldığı törende, baba Fatih Yazgan ve anne Gülcan Yazgan güçlükle ayakta durdu.Kazadan sağ kurtulan ve kendisi de Milli Takım sporcusu olan Yunus Yazgan, tören boyunca ikizinin tabutunun başından ayrılmadı. Yunus Yazgan'ın kardeşine veda ederken gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Gebze'de kılınan cenaze namazının ardından genç sporcu, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine gönderildi.