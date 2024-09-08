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Giriş Tarihi: 9.9.2024

Milli kick boksçuya 250 bin TL için kıydılar

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Milli kick boksçuya 250 bin TL için kıydılar
İstanbul Ataşehir'de meydana gelen olayda milli kick boksçu ve kick antrenörü Caner Tikicieri, 250 Bin TL alacağı olduğu kişi tarafından borcunu ödemek için çağrıldığı caddede kurşunlanarak öldürüldü. İddiaya göre araba satışı sebebiyle ismi öğrenilemeyen bir arkadaşından 250 Bin TL alacağı vardı. Geçtiğimiz günlerde Caner Tikicieri'ni arayan arkadaşı yanına çağırarak borcunu ödeyeceğini söyledi. Ancak Tikicieri, geldiğinde üzerine kurşun yağdırdı. Saldırgan olay yerinden kaçarken Tikicieri, hayatını kaybetti. Polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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Milli kick boksçuya 250 bin TL için kıydılar
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