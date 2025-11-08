MİLLİ MAÇ HEYECANI! Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım kalan maçları

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen A Milli Futbol Takımı'mız, grubun son iki maçına çıkıyor. Grupta alınan başarılı sonuçlarla üst sıralara tırmanan Milliler, ilk maçta deplasmanda 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği Bulgaristan karşısında bu kez iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Bursa'da oynanacak bu kritik karşılaşma, 18 Kasım'da İspanya ile oynanacak zorlu deplasman öncesi moral ve puan açısından büyük önem taşıyor. İşte, milli maç programı:
A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçı için geri sayım başladı:
Tarih: 15 Kasım 2025 Cumartesi
Saat: Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.
Stadyum: Maç, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadında oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki maçın genel bilet satışları başladı:
Batı Alt Orta Bloklar : ₺2.500,00
Doğu Alt Orta Bloklar : ₺2.000,00
Batı Alt Köşe Bloklar : ₺1.750,00
Doğu Alt Köşe Bloklar : ₺1.750,00
Doğu Üst Orta Bloklar : ₺1.500,00
Batı Üst Köşe Bloklar : ₺1.250,00
Doğu Üst Köşe Bloklar : ₺1.250,00
Kuzey Kale Arkası : ₺900,00
Güney Kale Arkası : ₺900,00
|
Oyuncu
|
Kulüp
|
Doğum Tarihi
|
A Millilik Sayısı / Gol
|
İlk A Milliliği
|
KALECİ
|
Altay Bayındır
|
Manchester United
|
14.04.1998
|
10/0
|
27.05.2021
|
Mert Günok
|
Beşiktaş A.Ş.
|
01.03.1989
|
37/0
|
24.05.2012
|
Muhammed Şengezer
|
RAMS Başakşehir FK
|
05.01.1997
|
-
|
-
|
Uğurcan Çakır
|
Galatasaray A.Ş.
|
05.04.1996
|
35/0
|
30.05.2019
|
DEFANS
|
Abdülkerim Bardakcı
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.09.1994
|
23/2
|
16.06.2023
|
Çağlar Söyüncü
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
23.05.1996
|
58/2
|
24.03.2016
|
Emirhan Topçu
|
Beşiktaş A.Ş.
|
11.10.2000
|
2/0
|
06.09.2024
|
Eren Elmalı
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.07.2000
|
20/0
|
07.06.2022
|
Ferdi Kadıoğlu
|
Brighton & Hove Albion FC
|
07.10.1999
|
26/1
|
04.06.2022
|
Merih Demiral
|
Al-Ahli Saudi FC
|
05.03.1998
|
59/6
|
20.11.2018
|
Mert Müldür
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
03.04.1999
|
39/3
|
11.10.2018
|
Samet Akaydin
|
Çaykur Rizespor A.Ş.
|
13.03.1994
|
15/1
|
19.11.2022
|
Zeki Çelik
|
AS Roma
|
17.02.1997
|
56/3
|
05.06.2018
|
ORTA SAHA
|
Atakan Karazor
|
VfB Stuttgart
|
13.10.1996
|
-
|
-
|
Hakan Çalhanoğlu
|
FC Internazionale Milano
|
08.02.1994
|
101/21
|
06.09.2013
|
İsmail Yüksek
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
26.01.1999
|
29/1
|
22.09.2022
|
Kaan Ayhan
|
Galatasaray A.Ş.
|
10.11.1994
|
71/5
|
31.08.2016
|
Orkun Kökçü
|
Beşiktaş A.Ş.
|
29.12.2000
|
45/3
|
06.09.2020
|
Salih Özcan
|
Borussia Dortmund
|
11.01.1998
|
26/0
|
29.03.2022
|
FORVET
|
Aral Şimşir
|
FC Midtjylland
|
19.06.2002
|
-
|
-
|
Arda Güler
|
Real Madrid CF
|
25.02.2005
|
25/6
|
19.11.2022
|
Barış Alper Yılmaz
|
Galatasaray A.Ş.
|
23.05.2000
|
30/2
|
13.11.2021
|
Deniz Gül
|
FC Porto
|
02.07.2004
|
4/0
|
20.03.2025
|
İrfan Can Kahveci
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
15.07.1995
|
43/6
|
23.03.2018
|
Kenan Yıldız
|
Juventus
|
04.05.2005
|
25/5
|
12.10.2023
|
Kerem Aktürkoğlu
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
21.10.1998
|
48/14
|
27.05.2021
|
Oğuz Aydın
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
27.10.2000
|
8/0
|
04.06.2024
|
Yusuf Sarı
|
RAMS Başakşehir FK
|
20.11.1998
|
4/1
|
12.09.2023