Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ HEYECANI! Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım kalan maçları
Giriş Tarihi: 8.11.2025 23:27

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki beşinci maçında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Milliler, bu hafta sonu Bursa'da Bulgaristan'ı ağırlayacak. Grubun kaderini yakından ilgilendiren bu maç öncesi futbolseverler, Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve maç bilet fiyatları ne kadar gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte dev randevuya dair tüm detaylar, milli maç takvimi ve aday kadro bilgisi.

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen A Milli Futbol Takımı'mız, grubun son iki maçına çıkıyor. Grupta alınan başarılı sonuçlarla üst sıralara tırmanan Milliler, ilk maçta deplasmanda 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği Bulgaristan karşısında bu kez iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Bursa'da oynanacak bu kritik karşılaşma, 18 Kasım'da İspanya ile oynanacak zorlu deplasman öncesi moral ve puan açısından büyük önem taşıyor. İşte, milli maç programı:

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçı için geri sayım başladı:

Tarih: 15 Kasım 2025 Cumartesi

Saat: Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Stadyum: Maç, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadında oynanacak.

MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Grupta oynanan tüm milli maçlarla birlikte Türkiye - Bulgaristan maçı da TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI BİLET FİYATLARI VE SATIŞ BİLGİLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki maçın genel bilet satışları başladı:

Batı Alt Orta Bloklar : ₺2.500,00

Doğu Alt Orta Bloklar : ₺2.000,00

Batı Alt Köşe Bloklar : ₺1.750,00

Doğu Alt Köşe Bloklar : ₺1.750,00

Doğu Üst Orta Bloklar : ₺1.500,00

Batı Üst Köşe Bloklar : ₺1.250,00

Doğu Üst Köşe Bloklar : ₺1.250,00

Kuzey Kale Arkası : ₺900,00

Güney Kale Arkası : ₺900,00

A MİLLİ TAKIM BULGARİSTAN VE İSPANYA MAÇLARI ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Oyuncu

Kulüp

Doğum Tarihi

A Millilik Sayısı / Gol

İlk A Milliliği

KALECİ

Altay Bayındır

Manchester United

14.04.1998

10/0

27.05.2021

Mert Günok

Beşiktaş A.Ş.

01.03.1989

37/0

24.05.2012

Muhammed Şengezer

RAMS Başakşehir FK

05.01.1997

-

-

Uğurcan Çakır

Galatasaray A.Ş.

05.04.1996

35/0

30.05.2019

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray A.Ş.

07.09.1994

23/2

16.06.2023

Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe A.Ş.

23.05.1996

58/2

24.03.2016

Emirhan Topçu

Beşiktaş A.Ş.

11.10.2000

2/0

06.09.2024

Eren Elmalı

Galatasaray A.Ş.

07.07.2000

20/0

07.06.2022

Ferdi Kadıoğlu

Brighton & Hove Albion FC

07.10.1999

26/1

04.06.2022

Merih Demiral

Al-Ahli Saudi FC

05.03.1998

59/6

20.11.2018

Mert Müldür

Fenerbahçe A.Ş.

03.04.1999

39/3

11.10.2018

Samet Akaydin

Çaykur Rizespor A.Ş.

13.03.1994

15/1

19.11.2022

Zeki Çelik

AS Roma

17.02.1997

56/3

05.06.2018

ORTA SAHA

Atakan Karazor

VfB Stuttgart

13.10.1996

-

-

Hakan Çalhanoğlu

FC Internazionale Milano

08.02.1994

101/21

06.09.2013

İsmail Yüksek

Fenerbahçe A.Ş.

26.01.1999

29/1

22.09.2022

Kaan Ayhan

Galatasaray A.Ş.

10.11.1994

71/5

31.08.2016

Orkun Kökçü

Beşiktaş A.Ş.

29.12.2000

45/3

06.09.2020

Salih Özcan

Borussia Dortmund

11.01.1998

26/0

29.03.2022

FORVET

Aral Şimşir

FC Midtjylland

19.06.2002

-

-

Arda Güler

Real Madrid CF

25.02.2005

25/6

19.11.2022

Barış Alper Yılmaz

Galatasaray A.Ş.

23.05.2000

30/2

13.11.2021

Deniz Gül

FC Porto

02.07.2004

4/0

20.03.2025

İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe A.Ş.

15.07.1995

43/6

23.03.2018

Kenan Yıldız

Juventus

04.05.2005

25/5

12.10.2023

Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe A.Ş.

21.10.1998

48/14

27.05.2021

Oğuz Aydın

Fenerbahçe A.Ş.

27.10.2000

8/0

04.06.2024

Yusuf Sarı

RAMS Başakşehir FK

20.11.1998

4/1

12.09.2023
