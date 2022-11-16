Türkiye İskoçya hazırlık maçı için heyecan dorukta! Stefan Kuntz yönetimindeki kırmızı beyazlı takım Diyarbakır'da İskoçya'yı ağırlayacak. FIBA Euro 2024 elemeleri öncesinde hazırlık yapacak takımlar maçlara başlıyor. Milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Bu maç Arda Güler'in A milli takım forması giyeceği ilk maç olacak. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyenler Türkiye İskoçya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye İskoçya maçı hangi kanalda? İşte, ilk 11 ve canlı yayın bilgisi…
TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım 2022 Çarşamba günü oynanacak. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak heyecanlı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Milli maç hangi kanalda sorusu cevaplandı. Maçın canlı yayın kanalı TRT 1 olarak belirlendi. Maçı naklen takip etmek isteyenler için:
MİLLİ MAÇ BİLET FİYATLARI
Türkiye- İskoçya maçı biletleri 9 Kasım Çarşamba günü saat 17:00'da satışa sunuldu.
1.kategori: Doğu ve batı tribünler için ise 50 lira
2.kategori: Kale arkası tribünler için 30 lira olarak belirlendi.
EURO 24 ELEMELERİ FİKSTÜR
A Milli Takım için UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maç takvimi de belli oldu. D grubunda bulunan Türkiye milli maçları 25 Mart 2023 tarihinde başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek.
İlk maçına Ermenistan ile deplasmanda çıkacak kırmızı beyazlılar ardından 28 Mart 2023'te Hırvatistan'ı ağırlayacak.
A Millî takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.
Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.
D GRUBU MAÇ TAKVİMİ
25.03.2023 20.00 Ermenistan-Türkiye
28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan
16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye
19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler
08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan
12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye
15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya
21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Kadroda ilk kez ay yıldızlı forma giyecek Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Emre Mor uzun bir aranın ardından yeniden takımda olacak.