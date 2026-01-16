Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ HEYECANINDA GERİ SAYIM! Dünya Kupası Türkiye - Romanya play-off maçı ne zaman, saat kaçta?
MİLLİ MAÇ HEYECANINDA GERİ SAYIM! Dünya Kupası Türkiye - Romanya play-off maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hedefine ulaşmak için play-off etabında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Grup aşamasında sergilediği başarılı performansla adını play-off yarı finaline yazdıran Ay-Yıldızlı ekip, Romanya karşısında finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada kazanan takım final bileti alacak. Peki, Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - ROMANYA PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye-Romanya play-off yarı final maçı 26 Mart 2026 tarihinde saat 20:00'de oynanacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

İlk eleme maçları TV8 ekranlarında takip edildi. Bu doğrultu da play-off aşamasının da bu kanalda yayımlanması bekleniyor.

PLAY-OFF YOL HARİTASI: FİNALDE KİM VAR?

Millilerimiz Romanya engelini aşması durumunda, Dünya Kupası bileti için son bir maça daha çıkacak:

Final Rakibi: Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi.

Final Tarihi: 31 Mart 2026

Statü: Eğer finale yükselirsek, kurallar gereği bu maç deplasmanda oynanacak. Kazanan takım doğrudan 2026 Dünya Kupası'na gidecek.

DÜNYA KUPASI'NA GİDERSEK RAKİPLERİMİZ KİMLER?

Kura çekimiyle birlikte Türkiye'nin (play-off'u geçmesi halinde) yer alacağı grup ve rakipleri şimdiden belli oldu:

D GRUBU:

ABD (Ev Sahibi)

Avustralya

Paraguay

UEFA C Yolu Galibi (TÜRKİYE / Romanya / Slovakya / Kosova)

