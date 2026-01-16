MİLLİ MAÇ HEYECANINDA GERİ SAYIM! Dünya Kupası Türkiye - Romanya play-off maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hedefi doğrultusunda en kritik karşılaşmalarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Grup aşamasında elde ettiği sonuçlarla play-off turuna kalmayı başaran Ay-Yıldızlı ekip, yarı finalde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede kazanan taraf final biletini alacak. Peki, Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?