MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri fikstür

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası yolunda ilk sınavını Gürcistan karşısında, 2. sınavını İspanya karşısında verdi. Bir galibiyet bir mağlubiyet alan kırmızı beyazlılar 3. sınavını Bulgaristan karşısında verecek. Sofya'da oynanacak bu önemli maç, Türkiye'nin elemelerdeki gidişatında belirleyici olacak. Futbolseverler, "Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte milli maç takvimi: