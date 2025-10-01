MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri fikstür

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası yolunda ilk sınavını Gürcistan karşısında, 2. sınavını İspanya karşısında verdi. Bir galibiyet bir mağlubiyet alan kırmızı beyazlılar 3. sınavını Bulgaristan karşısında verecek. Sofya'da oynanacak bu önemli maç, Türkiye'nin elemelerdeki gidişatında belirleyici olacak. Futbolseverler, "Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte milli maç takvimi:
Bulgaristan – Türkiye maçı, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak.
A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki diğer maçları da futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte fikstür:
04.09.2025 / 19:00 Gürcistan 2-3 Türkiye
07.09.2025 / 21:45 Türkiye 0-6 İspanya
11.10.2025 / 21:45 Bulgaristan - Türkiye (Vasil Levski Ulusal Stadyumu)
14.10.2025 / 21:45 Türkiye - Gürcistan (Kocaeli Stadyumu)
15.11.2025 / 20:00 Türkiye - Bulgaristan (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu)
18.11.2025 / 22:45 İspanya Türkiye (La Cartuja Stadyumu)
|
MÜSABAKALAR
|
TARİH ARALIĞI
|
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Grup Aşaması
|
21 Mart - 18 Kasım 2025
|
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu
|
26-31 Mart 2026
|
2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri
|
11 Haziran - 19 Temmuz 2026