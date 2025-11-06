MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

2026'da Amerika, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılma mücadelesi Avrupa'da büyük bir çekişmeyle sürüyor. Türkiye A Millî Futbol Takımı, elemelerde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile birlikte yer aldığı E Grubu'nda kader maçlarına çıkıyor. Kasım ayındaki milli arayı iki kritik karşılaşmayla değerlendirecek olan Milli Takım, bu maçlardan biri olan Bulgaristan mücadelesiyle gruptaki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği 2026 Dünya Kupası Elemeleri milli maç takvimi ve Türkiye-Bulgaristan maçının ayrıntıları: