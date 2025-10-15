MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025 | Dünya Kupası elemelerinde Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte fikstür

Türkiye, E Grubu'nda dördüncü maçlar sonunda 9 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta 4'te 4 yapan İspanya 12 puanla zirvede yer alırken, Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. Gruplarda ilk sırayı alan doğrudan finallere giderken 2. sıradaki takımlar play-off turunda mücadele edecek. Gözler şimdi kalan karşılaşmalarda. Peki; Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri milli maç takvimi 2025: