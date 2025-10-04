MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025/26: Dünya Kupası elemeleri E grubu Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası yolunda heyecan sürüyor! A Millî Futbol Takımı, Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü sınavına çıkıyor. Montella yönetimindeki Milliler, zorlu deplasmanda Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesi açıklanan aday kadroda sürpriz isimler yer alırken futbolseverler, Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte, milli maç programı:
A Millî Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda üçüncü maçını 11 Ekim 2025 Cumartesi günü oynayacak.
Bulgaristan – Türkiye maçı saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabaka, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bulgaristan maçı öncesinde A Millî Takım'ın aday kadrosunu duyurdu. Kadroda form grafiğiyle dikkat çeken isimler yer aldı:
|
Oyuncu
|
Kulüp
|
Doğum Tarihi
|
A Millilik Sayısı / Gol
|
İlk A Milliliği
|
KALECİ
|
Altay Bayındır
|
Manchester United
|
14.04.1998
|
10/0
|
27.05.2021
|
Berke Özer
|
LOSC Lille
|
25.05.2000
|
2/0
|
07.06.2025
|
Mert Günok
|
Beşiktaş A.Ş.
|
01.03.1989
|
37/0
|
24.05.2012
|
Uğurcan Çakır
|
Galatasaray A.Ş.
|
05.04.1996
|
33/0
|
30.05.2019
|
DEFANS
|
Abdülkerim Bardakcı
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.09.1994
|
21/2
|
16.06.2023
|
Çağlar Söyüncü
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
23.05.1996
|
58/2
|
24.03.2016
|
Eren Elmalı
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.07.2000
|
19/0
|
07.06.2022
|
Ferdi Kadıoğlu
|
Brighton & Hove Albion FC
|
07.10.1999
|
24/1
|
04.06.2022
|
Merih Demiral
|
Al-Ahli Saudi FC
|
05.03.1998
|
57/4
|
20.11.2018
|
Mert Müldür
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
03.04.1999
|
38/3
|
11.10.2018
|
Samet Akaydin
|
Çaykur Rizespor A.Ş.
|
13.03.1994
|
14/1
|
19.11.2022
|
Yusuf Akçiçek
|
Al-Hilal Saudi FC
|
25.01.2006
|
2/0
|
23.03.2025
|
Zeki Çelik
|
AS Roma
|
17.02.1997
|
55/2
|
05.06.2018
|
ORTA SAHA
|
Atakan Karazor
|
VfB Stuttgart
|
13.10.1996
|
-
|
-
|
Hakan Çalhanoğlu
|
FC Internazionale Milano
|
08.02.1994
|
99/21
|
06.09.2013
|
İsmail Yüksek
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
26.01.1999
|
28/1
|
22.09.2022
|
Orkun Kökçü
|
Beşiktaş A.Ş.
|
29.12.2000
|
43/3
|
06.09.2020
|
Salih Özcan
|
Borussia Dortmund
|
11.01.1998
|
24/0
|
29.03.2022
|
FORVET
|
Arda Güler
|
Real Madrid CF
|
25.02.2005
|
23/5
|
19.11.2022
|
Barış Alper Yılmaz
|
Galatasaray A.Ş.
|
23.05.2000
|
29/2
|
13.11.2021
|
Can Uzun
|
Eintracht Frankfurt
|
11.11.2005
|
3/0
|
22.03.2024
|
Deniz Gül
|
FC Porto
|
02.07.2004
|
3/0
|
20.03.2025
|
İrfan Can Kahveci
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
15.07.1995
|
42/5
|
23.03.2018
|
Kenan Yıldız
|
Juventus
|
04.05.2005
|
23/2
|
12.10.2023
|
Kerem Aktürkoğlu
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
21.10.1998
|
46/14
|
27.05.2021
|
Oğuz Aydın
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
27.10.2000
|
6/0
|
04.06.2024
|
Yunus Akgün
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.07.2000
|
16/2
|
04.06.2022
A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki diğer maçları da futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte fikstür:
04.09.2025 / 19:00 Gürcistan 2-3 Türkiye
07.09.2025 / 21:45 Türkiye 0-6 İspanya
11.10.2025 / 21:45 Bulgaristan - Türkiye (Vasil Levski Ulusal Stadyumu)
14.10.2025 / 21:45 Türkiye - Gürcistan (Kocaeli Stadyumu)
15.11.2025 / 20:00 Türkiye - Bulgaristan (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu)
18.11.2025 / 22:45 İspanya Türkiye (La Cartuja Stadyumu)