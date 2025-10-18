MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım kalan maçları

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı sürüyor. E Grubu'nda mücadelesine devam eden Türkiye, sıradaki maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Grupta 9 puanla ikinci sırada yer alan Ay-Yıldızlılar, kritik mücadele öncesi hazırlıklarını sürdürürken futbolseverler de maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
Heyecanla beklenen Türkiye-Bulgaristan karşılaşması, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü TSİ 20.00'de oynanacak.
A Millî Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 9 puanla yoluna devam ediyor. İlk 4 maçını geride bırakan Ay-Yıldızlılar'ın grup aşamasında oynayacağı 2 karşılaşma daha bulunuyor. İşte Türkiye'nin kalan maç takvimi:
15.11.2025 20:00 TÜRKİYE - BULGARİSTAN
18.11.2025 22:45 İSPANYA - TÜRKİYE
|
Takımlar
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
P
|
1.İSPANYA
|
4
|
4
|
0
|
0
|
15
|
0
|
12
|
2.TÜRKİYE
|
4
|
3
|
0
|
1
|
13
|
10
|
9
|
3.GÜRCİSTAN
|
4
|
1
|
0
|
3
|
6
|
9
|
3
|
4.BULGARİSTAN
|
4
|
0
|
0
|
4
|
1
|
16
|
0