MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım kalan maçları

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı sürüyor. E Grubu'nda mücadelesine devam eden Türkiye, sıradaki maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Grupta 9 puanla ikinci sırada yer alan Ay-Yıldızlılar, kritik mücadele öncesi hazırlıklarını sürdürürken futbolseverler de maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?