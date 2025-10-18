Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım kalan maçları
Giriş Tarihi: 18.10.2025 08:58

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım kalan maçları

A Milli Takım’ın Dünya Kupası yolculuğu tüm hızıyla sürüyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda ikinci sırada yer alan Türkiye, sıradaki maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. Taraftarlar, “Türkiye-Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularına yanıt ararken, millilerin kalan maç takvimi de merak konusu oldu. İşte, milli maç tarihleri ve tüm detaylar...

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım kalan maçları

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı sürüyor. E Grubu'nda mücadelesine devam eden Türkiye, sıradaki maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Grupta 9 puanla ikinci sırada yer alan Ay-Yıldızlılar, kritik mücadele öncesi hazırlıklarını sürdürürken futbolseverler de maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Heyecanla beklenen Türkiye-Bulgaristan karşılaşması, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü TSİ 20.00'de oynanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak olan 2026 Dünya Kupası Eleme maçı, futbolseverlerle TV8 ekranlarında buluşacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ VE PUAN DURUMU

A Millî Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 9 puanla yoluna devam ediyor. İlk 4 maçını geride bırakan Ay-Yıldızlılar'ın grup aşamasında oynayacağı 2 karşılaşma daha bulunuyor. İşte Türkiye'nin kalan maç takvimi:

15.11.2025 20:00 TÜRKİYE - BULGARİSTAN
18.11.2025 22:45 İSPANYA - TÜRKİYE

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

P

1.İSPANYA

4

4

0

0

15

0

12

2.TÜRKİYE

4

3

0

1

13

10

9

3.GÜRCİSTAN

4

1

0

3

6

9

3

4.BULGARİSTAN

4

0

0

4

1

16

0
ARKADAŞINA GÖNDER
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım kalan maçları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz