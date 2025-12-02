MİLLİ MAÇ TARİHİ: Türkiye Romanya maçı ne zaman oynanacak? 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turu

2026 FIFA Dünya Kupası play-off heyecanı başlıyor. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Dünya Kupası bileti için Romanya ile kader maçına çıkacak. Tek maç usulüyle gerçekleştirilecek karşılaşma öncesi futbolseverlerin gözü maç takvimi ve stat bilgisine çevrildi. Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu.
Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 26 Mart 2026' da oynanacak.
İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek
Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk
TÜRKİYE - Romanya / Slovakya - Kosova
Danimarka - Kuzey Makedonya / Çekya - İrlanda
Ay-yıldızlılar, 26 Mart'ta Romanya ile evinde kritik bir maça çıkacak. Türkiye, Romanya'yı geçerse play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının kazananı ile deplasmanda karşılaşacak. Bu final maçını kazanan takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.