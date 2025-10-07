MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025: Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası Elemeleri E Grubu fikstür

Montella yönetimindeki A Milli Takım, E Grubu'nda oynadığı ilk iki maçta bir galibiyet bir mağlubiyet aldı.

Grubun ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden Türkiye, ikinci maçında evinde İspanya karşısında 6-0 mağlup oldu.

Bu sonuçlarla Milliler, 3 puanla grubun 3. sırasında yer alıyor.

Bulgaristan maçı, Türkiye'nin milli maç takviminde ve 2026 Dünya Kupası yolundaki en kritik virajlarından biri olarak görülüyor.

1.İSPANYA 6

2.GÜRCİSTAN 3

3.TÜRKİYE 3

4.BULGARİSTAN 0