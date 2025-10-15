MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025 | Son 2 adım! Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

Türkiye, E Grubu'nda dördüncü maçlar sonunda 9 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta 4'te 4 yapan İspanya 12 puanla zirvede yer alırken, Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. Gruplarda ilk sırayı alan doğrudan finallere giderken 2. sıradaki takımlar play-off turunda mücadele edecek. Gözler şimdi kalan karşılaşmalarda. Peki; Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri milli maç takvimi 2025:
A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı 4-1 yendi. Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta Ay-Yıldızlı ekibimizin gollerini 14. dakikada Kenan Yıldız, 22. ve 52. dakikalarda Merih Demiral ile 35. dakikada Yunus Akgün attı.
Bu önemli galibiyet Türkiye'nin grupta 2. sırada olan yerini perçinledi.
Millîlerimiz, gruptaki son iki maçını 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak.
FIFA 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamındaki 5. karşılaşma Türkiye Bulgaristan maçı saat 20.00'de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Milli maçın yeniden TV8 ve Exxen ekranlarından takip edilmesi bekleniyor. Maç biletleri ise genellikle maçtan 1-2 hafta öncesinde satışa çıkıyor. Bu Türkiye'nin grupta oynayacağı son iç saha maçı olacak.
İşte, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde kalan maçlar:
15.11.2025 20.00 GÜRCİSTAN - İSPANYA
15.11.2025 20:00 TÜRKİYE - BULGARİSTAN
18.11.2025 22:45 İSPANYA - TÜRKİYE
18.11.2025 22:45 BULGARİSTAN - GÜRCİSTAN
