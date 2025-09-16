MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Bulgaristan - Türkiye maçı zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? A Milli Takım fikstürü

Avrupa futbolunda dev organizasyonun heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye, Bulgaristan deplasmanında sahne alıyor. Gruptaki kritik mücadele öncesi ay-yıldızlılar, İspanya yenilgisini unutup galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler ise Bulgaristan - Türkiye maçının tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgilerini araştırıyor. Peki Bulgaristan - Türkiye maçı zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?