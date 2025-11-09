Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 9.11.2025 18:11

FIFA Dünya Kupası yolunda kritik bir virajı dönmeye hazırlanan A Milli Takım, bir sonraki sınavında Bulgaristan’ı sahasında ağırlayacak. Gürcistan deplasmanından 4-1’lik etkileyici bir galibiyetle dönen ay-yıldızlılar, taraftarlarının önünde de aynı performansı sergilemeyi amaçlıyor. Grubun liderlik yarışını yakından ilgilendiren bu maç öncesi, futbolseverlerin odağı maçın günü, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı oldu. İşte merak edilen tüm bilgiler…

Dünya Kupası elemelerinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Gürcistan deplasmanından galibiyetle dönmenin moralini arkasına alarak bu kez sahasında Bulgaristan'ı ağırlayacak. Ay-yıldızlılar, üç puanla hem çıkışını sürdürmeyi hem de grup sıralamasındaki avantajını artırmayı hedefliyor. Futbolseverler ise kritik karşılaşmanın tarihini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte detaylar…

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Millî Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki beşinci maçı için geri sayım başladı.

Maç: Türkiye - Bulgaristan

Tarih: 15 Kasım 2025 Cumartesi

Saat: 20:00

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu (Bursa)

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Bulgaristan karşılaşması TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması beklenmektedir.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nu kasım ayında oynayacağı iki karşılaşma ile tamamlayacak. Milli Takımımızın kalan maç takvimi şu şekilde:

15 Kasım 2025 TÜRKİYE - Bulgaristan 20.00

18 Kasım 2025 İspanya - Türkiye 22.45

