Milli Mücadele’nin ruhu 105 yaşında! Kocaeli’de coşkuyla kutlandı

Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs, Atatürk tarafından "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanıyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın Kocaeli'deki resmi kutlamalarının ilk adresi İzmit Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı oldu. Çelenk töreninin ardından İzmit Fen Lisesi'nin 19 Mayıs'a özel hazırladığı gösteri sergilendi.

PROTOKOL KATILDI

Programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, İl Sağlık Müdürü Yüksek Pehlevan, diğer kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve veliler katılım sağladı.

KUTLAMALAR SDKM'DE DEVAM ETTİ

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları SDKM'de düzenlenen törenle devam etti. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda ilk olarak söz alan Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer şunları söyledi:"Bugün, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 1919 yılında Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 105. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu tarihi bir adım Türk milletinin kaderini değiştiren bir dönemeç olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'dan başlattığı bu yolculuk Erzurum ve Sivas Kongreleriyle devam etmiş, milletimizin yeniden doğuşu ve bağımsızlık mücadelesinin fitilini ateşlemiştir. Değerli konuklar, bugün 19 Mayıs sadece bir bayram olarak değil, aynı zamanda bir milat olarak görüyoruz. Bugün Türk gençliğinin Allah için, vatan için, bayrak için, milli değerlere bağlılık ve özgürlük için verdiği mücadelenin sembolüdür. Sömürge devletlerine karşı o gün verilen mücadele bugün de aralıksız olarak devam etmektedir. Şanlı zaferimiz ile o zaman nasıl bir ve beraber olarak zaferler kazandıysak bugün de bundan sonra da bir ve beraber olarak vatanımıza yan gözüyle bakanlara hain planlar ile üzerimizde hesap yapanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu hedef ile muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarak ülkemizi korumaya, mazlumların hamisi olmaya ve himaye etmeye devam edeceğiz. Güçlü Türkiye'nin gençlerimizin omuzunda yükseleceğini ve atalarımızdan aldığımız emanetin yılmaz bekçileri olacağına olan inancımız tamdır."

ÖDÜLLERİNİ VALİ YAVUZ'UN ELİNDEN ALDILAR

Liseler arası düzenlenen resim yarışmasında birinci olan Karamürsel Anadolu Lisesi'nden Büşra Nida Tural, şiir yarışmasında birinci olan Ebru Yeğen, kompozisyon yarışmasında birinci olan Rabia Aygün ödüllerini Vali Yavuz'dan aldı. Resim yarışmasında ikinci olan Yaren Çelik, şiir yarışmasında ikinci olan Ezgi Okutan ve kompozisyon yarışmasında ikinci olan Özge Avşar'a ödüllerini KBB Başkan Vekili Berna Abiş takdim etti. Resim yarışmasında üçüncü olan Melike Nalbant, şiir yarışmasında üçüncü olan Ravza Sav ve kompozisyon yarışmasında üçüncü olan Kardelen Yıldız ise ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavaşer'in elinden aldı.,