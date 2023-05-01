Haberler Yaşam Haberleri Milli paraşütçü ölmüştü: İngiliz pilot hakkında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 1.5.2023 15:28

Milli paraşütçü ölmüştü: İngiliz pilot hakkında flaş gelişme!

Fethiye'de 2 paraşütün çarpıştığı, milli paraşütçü Orkut Baysal'ın (39) hayatını kaybettiği, tandem (ikili) atlayış yaptığı Andaç Ünsal'ın (45) da yaralandığı kazada, diğer paraşütün pilotu İngiliz Thomas Aitken (45), tedavisinin ardından tutuklandı.

DHA
Milli paraşütçü ölmüştü: İngiliz pilot hakkında flaş gelişme!

Yamaç Paraşütü Mesafe Milli Takımı sporcularından Orkut Baysal, önceki gün eğitim verdiği Andaç Ünsal ile Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden ikili uçuş yaptı. Aynı saatlerde 1200 metre pistinden de İngiliz Thomas Aitken de tekli atlayış gerçekleştirdi. Belceğiz Plajı'na doğru inişe geçen Baysal ve Ünal'ın paraşütü, yere 20 metre kala Aitken'in paraşütü ile çarpıştı, birbirlerine dolandı. Paraşütler, önce bir otelin binasına çarptı, ardından da havuz kenarına düştü. Orkut Baysal hayatını kaybetti, Ünsal ile Aitken Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünsal ile Aitken, aynı gün tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İNGİLİZ PARAŞÜTÇÜ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında jandarmada ifade veren Andaç Ünsal, "İngiliz paraşütçü, inişte olduğumuz bir sırada direkt olarak gelip, bize çarparak kazaya neden oldu. Şikayetçiyim" dedi. Thomas Aitken'in ise ifadesinde; diğer paraşütü fark etmediğini belirterek, "Çarptığımda durumun farkına vardım. Üzgünüm" dedi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aitken, tutuklandı.

BİRLİKTE İLK ATLAYIŞLARI DEĞİLMİŞ
Öte yandan Ünsal, ifadesinin ardından yaşadığı Ankara'ya döndü. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Ünsal, Orkut Baysal ile defalarca kez uçuş yaptıklarını belirterek "Kaza nedeniyle çok üzgünüm, acımız büyük" dedi. Orkut Baysal cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından dün yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Dikili Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "asgari ücret" göndermesi: Uyan da balığa gidelim...
SON DAKİKA | Suriye'nin Tel Abyad kentinde patlama: 2 Türk polis ve 1 yerel polis şehit oldu
Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil bile isyan etti! CHP'nin ilkesiz siyasetine tepki: Asla unutturmayacağımız bir gün
Kaftancıoğlu'ndan ülkücü gençlere tehdit: Son kez uyarıyorum! İftiralarınıza devam ederseniz...
Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajında asgari ücret vurgusu: Beraber başardık
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri mesajı: Meydanların dili zafer diyor
7'li koalisyon ortağı İYİ Parti'de HDP istifası! "Her şeye he demem yok öyle bolluk"
Kandil'in dilinde ne varsa masanın ağzından o çıkıyor! PKK'dan bir 'İNTİKAM' itirafı daha
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: MİT, DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdi
SON DAKİKA | Başkent Millet Bahçesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacaklar
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli paraşütçü ölmüştü: İngiliz pilot hakkında flaş gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA