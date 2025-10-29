Milli Piyango 29 Ekim Özel Çekilişi başladı mı, saat kaçta? Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı, amorti ve büyük ikramiye numaraları

Milli Piyango'nun büyük ilgi gören 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Çekilişi, her yıl olduğu gibi tam Cumhuriyet'in ilan edildiği günde gerçekleştiriliyor. Çekilişle birlikte bilinen numara sayısı tutarında ikramiye kazanmak mümkün olacak. Bilet sahipleri ekran başında. İşte, Milli Piyango 29 Ekim sonuçları sorgulama ekranı:
Milli Piyango özel çekilişi bugün saat 17.30 itibarıyla başlıyor. Resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı takip edilecek çekiliş noter huzurunda gerçekleşiyor.
https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari linki üzerinden Milli Piyango 29 Ekim sonuçlarına ulaşmak mümkün. Çekilişin ardından kazanan biletler sistem üzerinden kontrol edilebilecek.