Milli Piyango 29 Ekim Özel Çekilişi başladı mı, saat kaçta? Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı, amorti ve büyük ikramiye numaraları

Giriş Tarihi: 29.10.2025 17:27 Son Güncelleme: 29.10.2025 17:29

Cumhuriyetimizin kuruluşunun coşkusunu yaşadığımız 29 Ekim'de, Milli Piyango Online tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 29 Ekim Özel Çekilişi için heyecan dorukta! Bu özel güne denk gelen çekilişte, büyük ikramiye tutarı ve şanslı numaraların ne zaman açıklanacağı merak konusu. Bilet sahipleri, kazanan numaraları öğrenmek için Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Peki, Milli Piyango 29 Ekim Özel Çekilişi ne zaman, saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte çekilişin yapılacağı tarih, saat ve sonuç sorgulama linki hakkında en güncel bilgiler:

Milli Piyango'nun büyük ilgi gören 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Çekilişi, her yıl olduğu gibi tam Cumhuriyet'in ilan edildiği günde gerçekleştiriliyor. Çekilişle birlikte bilinen numara sayısı tutarında ikramiye kazanmak mümkün olacak. Bilet sahipleri ekran başında. İşte, Milli Piyango 29 Ekim sonuçları sorgulama ekranı:

MİLLİ PİYANGO 29 EKİM ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango özel çekilişi bugün saat 17.30 itibarıyla başlıyor. Resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı takip edilecek çekiliş noter huzurunda gerçekleşiyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari linki üzerinden Milli Piyango 29 Ekim sonuçlarına ulaşmak mümkün. Çekilişin ardından kazanan biletler sistem üzerinden kontrol edilebilecek.

AMORTİ NUMARALARI AÇIKLANDI MI?

Büyük ikramiyenin yanı sıra, amorti (son bir rakam) ve diğer kategori ikramiyelerini kazandıran numaralar da çekilişle birlikte açıklanacak. Amorti numaraları, biletinize ödediğiniz ücreti geri almanıza imkan tanıyor.

